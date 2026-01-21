Политзаключенные не были включены в список помилованных в Грузии

21.01.2026 10:43





Президент от «Грузинской мечты» Михеил Кавелашвили помиловал 159 заключенных в праздник Крещения Господня. Среди них не было ни одного политического заключенного.



Утром 19 января, еще до рассвета, журналисты и члены семей заключенных собрались возле различных тюрем, где отбывают наказание политические заключенные.



Весь день в Тбилиси шел снег и стоял мороз. Несмотря на такую ​​погоду, журналисты, члены семей политзаключенных и их адвокаты весь день ждали помилования возле тбилисских тюрем в надежде, что в список попадут и узники совести.



Традиционно в различные религиозные праздники президент Грузии издает указы о помиловании нескольких десятков осужденных. Ожидалось, что среди помилованных окажутся и политические заключенные, арестованные во время проевропейских протестов, в том числе журналистка Мзиа Амаглобели.



Обычно помилование объявляется в первой половине дня. Однако на этот раз, когда ожидания и общественный интерес были особенно высоки, этого не произошло.



Администрация президента вынесла решение о помиловании около 22:30. В документе указывалось только число помилованных — 159 человек — без указания их имен (как правило, список помилованных лиц не публикуется).



Напряжение нарастало все сильнее. Коллеги Мзии Амаглобели, члены ее семьи, а также родственники и близкие других узников совести провели ночь на морозе у стен тюрьмы.



Однако к полудню 20 января стало ясно, что ожидания не оправдались.



Медиа уже сообщили, что ни Мзии Амаглобели, ни других политических заключенных в списке помилованных нет. Коллеги и члены семьи Мзии покинули территорию вокруг тюрьмы в Рустави, где по-прежнему находится основательница изданий Batumelebi и Netgazeti.



В 2019 году по инициативе пятого президента Грузии Саломе Зурабишвили была реформирована процедура помилования:



— упразднена Комиссия по помилованиям, существовавшая в предыдущие годы, дела о помиловании стали готовиться соответствующим ведомством администрации президента;



— в случае отказа в помиловании осужденному запрещается подавать заявление повторно в течение шести месяцев;



— президентский указ немедленно направляется в пенитенциарную службу, но срок исполнения законом не установлен.



Президент может консультироваться с соответствующими ведомствами или специалистами для принятия решения, хотя это и не является обязательным.



Надежда на помилование узников совести, включая Мзию Амаглобели, возникла у общественности после того, как пропагандисты «Грузинской мечты» начали поднимать этот вопрос в публичных выступлениях.



В их риторике часто звучало слово «раскаяние», они говорили, что заключенные должны покаяться в своих преступлениях и попросить президента о помиловании. Заключенные ответили, что, будучи невиновными людьми, никогда не попросят помилования у Михеила Кавелашвили, нелегитимного президента «Грузинской мечты».







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





