Телеведущая Эка Мишвеладзе заявила о планах перейти в политику

Журналистка и телеведущая Эка Мишвеладзе покинула TV Pirveli. О причинах своего ухода она рассказала в программе «Реакция», отметив, что сейчас необходим новый этап борьбы, в котором она видит своё место. Мишвеладзе заявила о готовности перейти к новому, более «горячему» этапу борьбы и быть на передовой.



«Из журналистики так просто не уходят, однако что касается моего решения, я считаю, что сейчас нужен новый этап – я имею в виду новый этап борьбы, и именно на этом этапе я увидела себя более необходимой. Та борьба, о которой я говорю, нуждается в оживлении, в надежде, в вере. Я хочу внести в это свой вклад и думаю, что смогу это сделать.



Это политическая борьба, в которой я вижу себя и в которой хочу участвовать – перейти в другую, более горячую фазу борьбы и быть на передовой. Иванишвили думает, что убил политику, но он её не убьёт. Именно тогда, когда ему кажется, что он убил политику, когда он угрожает всех посадить и уничтожить все политические партии, всегда найдётся один или много людей, которые вступят в эту борьбу и встанут рядом с теми, кто находится на улице.



Мы не уступим эту страну русским, и я хочу принять в этой борьбе более активное участие», — заявила Мишвеладзе.





