GDI предлагает помощь задержанным, оштрафованным и арестованным в рамках акций протеста
21.01.2026 11:22
Председатель неправительственной организации «Грузинская демократическая инициатива» (GDI) Эдуард Марикашвили предлагает свою помощь людям, задержанным, оштрафованным и арестованным в рамках акций протеста.
По его словам, помощь предназначена для участников продолжающихся протестов, которых власти сочли правонарушителями, т.е. тех, кого задержали, привлекли к административной ответственности, оштрафовали и/или арестовали.
Марикашвили намерен направлять их дела в ЕСПЧ в Страсбурге.
Он подчёркивает, что решения Страсбургского суда исторически являлись важным правовым ориентиром для Грузии и подтверждали системные нарушения прав человека, несмотря на длительность судебных процедур. По его оценке, подача жалоб в ЕСПЧ позволит дать правовую оценку нарушениям свободы собраний, манифестаций и выражения мнений, которые, по его словам, приобрели системный характер.
Марикашвили также отмечает, что решения ЕСПЧ в будущем могут стать основанием для выплаты материальной и моральной компенсации пострадавшим.
Помощь оказывается тем, кто:
- был обвинён в перекрытии дорог, нахождении на тротуаре, закрытии лица или по аналогичным основаниям;
- был задержан или оштрафован;
- получил решение суда о штрафе или аресте;
- обжаловал решение в апелляционном суде и уже получил окончательное мотивированное решение;
- при этом с момента получения решения апелляционной инстанции прошло не более трёх месяцев.
Для начала работы Марикашвили призывает пострадавших внимательно заполнить специальную форму.
Правозащитник будет оценивать фактические и правовые обстоятельства дела, перспективы его успешного рассмотрения в Страсбургском суде и, при наличии соответствующих условий, подготовит и направит жалобу в суд.
Он подчеркивает, что подготовка и подача жалоб в ЕСПЧ будут осуществляться БЕСПЛАТНО, за исключением незначительных логистических расходов, связанных с процедурой подачи жалобы.
По его словам, эта инициатива направлена на поддержку граждан, подвергшихся давлению за участие в протестах, и является вкладом в борьбу за справедливость и защиту прав человека в Грузии.
