В 2024 году в Грузии было зарегистрировано 81 582 иностранных мигранта

Число мигрантов в мире продолжает расти. По данным ООН, в 2024 году в мире было зарегистрировано более 304 миллионов иностранных мигрантов, что вдвое больше, чем в 90-е годы прошлого века.



Что касается Грузии, то в 2024 году было зарегистрировано 81 582 иностранных мигранта, что составляет 2,1% населения, и по их численности страна занимает 147-е место среди 232 стран. Рейтинг опубликован Visual Capitalist на основе данных ООН. Это наименьший показатель среди стран региона.



Наибольшее число мигрантов на Южном Кавказе находится в соседней Армении. Их число составляет 274 645 человек, что составляет 9,2% населения страны. Армения занимает 105-е место в списке.



Что касается Азербайджана, то в стране проживает 218 460 мигрантов, что составляет 2,1% населения. Азербайджан занимает 113-е место в рейтинге. Россия занимает первое место в регионе по количеству мигрантов — 7 605 774 человека, что составляет 5,3% населения, а Турция отстает всего на одну позицию. В частности, Россия находится на 10-м месте в списке, а Турция — на 11-м с 7 083 501 мигрантом, что составляет 8,1% населения.



Мировым лидером являются США, где в 2024 году было зарегистрировано 52 375 047 иностранных мигрантов. Это составляет 15,2% населения страны.



Что касается Европы, то на континенте проживает 94 миллиона иностранных мигрантов, что больше, чем в любом другом регионе. После Европы, североамериканский континент (США, Бермудские острова, Канада, Гренландия, Сен-Пьер и Микелон) является крупнейшим получателем мигрантов, их число в 2024 году составило 61 миллион.



Топ-10 стран с наибольшим числом мигрантов выглядит следующим образом:



США - 52 375 047 (15,2% населения)



Германия - 16 750 084 (19,8%)



Саудовская Аравия - 13 683 841 (40,3%)



Великобритания - 11 845 479 (17,1%)



Франция - 9 186 757 (13,8%)



Испания - 8 870 527 (18,5%)



Канада - 8 805 839 (22,2%)



Объединенные Арабские Эмираты - 8 157 000 (74%)



Австралия - 8 111 404 (30,4%)



Россия - 7 605 774 (5,3%)



Всего В 2024 году число иностранных мигрантов в мире превысило 304 миллиона человек, что более чем вдвое больше, чем в 1990 году.





