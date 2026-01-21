Зурабишвили: Режим не способен убедить своё общество в том, что у него есть будущее

21.01.2026 12:07





Выход из сложившегося в Грузии политического кризиса – новые выборы, заявила пятый президент Грузии во время видеообращении, опубликованном в социальных сетях. Саломе Зурабишвили утверждает, что власть «Грузинской мечты» лишена легитимности и не способна преодолеть этот кризис, что лишь усиливает протесты и общественное недовольство.



«В любой стране в такой ситуации первый и единственный способ выйти из кризиса, который выражается не только в протестах, но и во всём том, что мы сегодня наблюдаем – это новые выборы. Этот режим больше не способен убедить своё общество в том, что у него есть будущее и что он создаёт какие-то перспективы для страны. Выход один – новые выборы», - заявила Зурабишвили.



Она также отметила, что оппозиция не существует как единый организм, однако политические процессы находятся в стадии трансформации, и на данном этапе для общества важнее всего мирно пережить текущую ситуацию.



«Существуют политические партии, к которым уровень доверия снизился. Есть новые политические партии, к которым доверие не так сильно снизилось и, возможно, оно растет, но опять же, сегодня важно, чтобы общество в целом выдержало нынешнюю ситуацию. Партии, которым нужна трансформация, вероятно, трансформируются в будущем. Партии, которые создаются сегодня, безусловно, вырастут и сформируются», - заявила Саломе Зурабишвили.



Напомним, в ноябре 2025 года прокуратура Грузии сообщила о начале уголовного преследования восьми известных оппозиционных политиков – находящихся в заключении экс-президента Михаила Саакашвили, Георгия Вашадзе, Ники Гварамия, Ники Мелия, Элене Хоштария, а также Зураба Джапаридзе, Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.



Прокуратура заявляет, что после поражения оппозиции на парламентских выборах 2024 года, «под предлогом фальсификации результатов выборов», семь вышеуказанных оппозиционных лидеров «начали призывать к радикализации уличных протестов, революции, свержению власти, блокированию государственных зданий и сопротивлению правоохранителям».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





