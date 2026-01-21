Чхаидзе: Грипп по-прежнему остается доминантным, мы ожидаем, что пик распространения будет на 3-4 неделе января

В клинике Иашвили лежит 32 ребенка с острым повреждением дыхательной системы – Грипп по-прежнему остается доминантным, показатель его распространения составляет 77%,- указанное заявление в беседе с агентством «Интерпрессньюс» сделал медицинский директор Центральной детской больницы имени Иашвили, профессор Иванэ Чхаидзе.



По его словам, последние 5-6 недель лабораторно коронавирус не засвидетельствован.



«Грипп по-прежнему остается ведущим среди вирусов. Самый высокий суммарный показатель у вируса типа H3N2, т. н. гонконгского вируса. Показатель его распространения составляет 72%, на втором месте вирус типа «Б» - 4% и 1 % у других вирусов типа «А». Самое важное, что грипп по-прежнему остается доминантным, показатель его распространения 77%. Процентное распределение других вирусов сравнительно ниже, это: риновирус, парагрипп, респираторно- синцитиальный вирус.



На вопрос, прошел ли пик вируса, отвечать пока рано. В течение последних 2-3 недель фиксируется увеличение случаев помещения в клинику. Мы ожидаем, что пик придется на 3-4 неделю января.



В клинике Иашвили лежит 32 ребенка с острым повреждением дыхательной системы. Цифры нынешнего и прошлого года, в определенной степени, идентичны, различия в раннем увеличении и распространении. Следует отметить, что последние 5-6 недель лабораторно коронавирус не засвидетельствован »,- отметил Чхаидзе.





