Парулава: Демократическая оппозиция едина в своих требованиях

21.01.2026 13:22





По словам члена «Единого национального движения» Лаши Парулава, демократическая оппозиция едина в ключевых требованиях, которые касаются прекращения репрессий и террора, освобождения политзаключённых и проведения новых, свободных выборов.



По его словам, для достижения этих целей необходимо предпринять конкретные шаги.



«Демократическая оппозиция едина в двух основных требованиях — освобождение политзаключённых, прекращение террора и репрессий, а также проведение новых свободных выборов, которые должны состояться без российского режима Иванишвили. Это наше требование. Для его достижения необходимо предпринять конкретные шаги, и по этим шагам мы работаем над планом, который сделает нашу борьбу эффективной. Результатом станет то, что Иванишвили не только отступит, но мы также отстраним его от власти.



Ещё раз повторяю, наше требование касается прекращения репрессий и террора, освобождения политзаключённых и проведения новых свободных выборов — в этом требовании едино всё демократическое общество. Речь идёт о конкретных шагах, об общем плане действий, над которым мы работаем, и с этими шагами мы не просто соглашаемся с Зурой, а присоединяемся к ним. Разумеется, будет хорошо, если к этому рамочному соглашению, которое готовит демократическая оппозиция, присоединятся и другие», — отметил Лаша Парулава.



На вопрос: «Какую роль играет в этих процессах Зурабишвили — будет ли она активна только на внешнем направлении или планируется возложить на неё большую ответственность?» — Лаша Парулава ответил, что в этой борьбе нет выраженного лидера.



«Эта борьба носит горизонтальный характер, здесь нет выделенного лидера. Лидером является грузинское общество, которое уже более года стоит на проспекте Руставели и требует освобождения политзаключённых. Как Саломе Зурабишвили, так и различные лидеры демократической оппозиции находятся в равных условиях», — заявил Лаша Парулава.





