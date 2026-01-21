Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Тамар Зоделава назначена заместителем министра юстиции


21.01.2026   15:13


Заместителем министра юстиции Пааты Салия назначена Тамар Зоделава. Об этом сообщает Министерство юстиции Грузии.

«Тамар Зоделава по профессии юрист. Образование получила в Тбилисском государственном университете им. Иване Джавахишвили, Университете административных наук в Шпайере и Бременском университете. Имеет многолетний опыт работы в международных организациях и государственных структурах. В разные периоды работала менеджером проектов Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ). До назначения заместителем министра занимала должность председателя юридического лица публичного права — Агентства по управлению государственными грантами», — говорится в информации Министерства юстиции.


