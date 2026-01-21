Из 87 депутатов партии «Грузинская мечта» 41 имеет связи с бизнесом - TIG

Из 87 депутатов партии «Грузинская мечта» 41 имеет связи с бизнесом. При этом только 17 депутатов в своих имущественных декларациях указывают доходы от бизнеса, говорится в новом исследовании Transparency International Georgia (TIG):



Из 87 депутатов партии «Грузинская мечта»:

• 41 имеет связи с бизнесом

• Только 17 депутатов в своих имущественных декларациях указывают доходы от бизнеса

• 13 компаний, долями в которых владеют депутаты, выиграли 301 упрощённую закупку;

• Компании, долями в которых владеют действующие депутаты «Мечты», через упрощённые закупки получили 7736986 GEL от государства;

• Эти же компании после выигрыша тендеров получили 465900569 GEL;



Депутаты с 2012 года сделали пожертвований на 2738586 GEL, из которых:

— 66500 GEL — партии «ЕНД»,

— 39000 GEL — партии «Сила народа»,

— 2633086 GEL — партии «Грузинская мечта» и её президентскому кандидату (Саломе Зурабишвили).



Депутаты с наибольшими доходами от бизнеса (миллион и более GEL):

• Антон Оболашвили — 4860828,41 GEL

• Шота Берекашвили — 4712134,18 GEL

• Гиорги Чкониа — 4373744,02 GEL

• Заал Дугладзе — 1470979,19 GEL

• Гиорги Барвенашвили — 1033008,48 GEL

• Лаша Талахадзе — 680000$ (в декларации указано в долларах)



Депутаты, которые являются совладельцами более чем 5 компаний:

• Васил Чигогидзе — 21

• Гиорги Чкония — 20

• Гиорги Барвенашвили — 11

• Бежан Цакадзе — 8

• Заал Дугладзе — 7

• Гиорги Хахубиа — 6

• Иракли Кирцхалиа — 6



Из депутатов 11-го созыва «Мечты» двое в 2012 году пожертвовали средства бывшей правящей партии «Единое национальное движение»:

- Гоча Энукидзе — 60000 GEL

- Анзор Болквадзе — 6500 GEL



Двое депутатов пожертвовали партии «Сила народа»:

- Виктор Джапаридзе — 38000 GEL

- Гурам Мачарашвили — 1000 GEL



Исследование TIG основано на публично доступных источниках. Данные актуальны на 24 октября 2025 года и включают сведения о 87 депутатах, которые на тот момент участвовали в работе парламента.





