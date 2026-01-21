|
|
|
Из 87 депутатов партии «Грузинская мечта» 41 имеет связи с бизнесом - TIG
21.01.2026 15:16
Из 87 депутатов партии «Грузинская мечта» 41 имеет связи с бизнесом. При этом только 17 депутатов в своих имущественных декларациях указывают доходы от бизнеса, говорится в новом исследовании Transparency International Georgia (TIG):
Из 87 депутатов партии «Грузинская мечта»:
• 41 имеет связи с бизнесом
• Только 17 депутатов в своих имущественных декларациях указывают доходы от бизнеса
• 13 компаний, долями в которых владеют депутаты, выиграли 301 упрощённую закупку;
• Компании, долями в которых владеют действующие депутаты «Мечты», через упрощённые закупки получили 7736986 GEL от государства;
• Эти же компании после выигрыша тендеров получили 465900569 GEL;
Депутаты с 2012 года сделали пожертвований на 2738586 GEL, из которых:
— 66500 GEL — партии «ЕНД»,
— 39000 GEL — партии «Сила народа»,
— 2633086 GEL — партии «Грузинская мечта» и её президентскому кандидату (Саломе Зурабишвили).
Депутаты с наибольшими доходами от бизнеса (миллион и более GEL):
• Антон Оболашвили — 4860828,41 GEL
• Шота Берекашвили — 4712134,18 GEL
• Гиорги Чкониа — 4373744,02 GEL
• Заал Дугладзе — 1470979,19 GEL
• Гиорги Барвенашвили — 1033008,48 GEL
• Лаша Талахадзе — 680000$ (в декларации указано в долларах)
Депутаты, которые являются совладельцами более чем 5 компаний:
• Васил Чигогидзе — 21
• Гиорги Чкония — 20
• Гиорги Барвенашвили — 11
• Бежан Цакадзе — 8
• Заал Дугладзе — 7
• Гиорги Хахубиа — 6
• Иракли Кирцхалиа — 6
Из депутатов 11-го созыва «Мечты» двое в 2012 году пожертвовали средства бывшей правящей партии «Единое национальное движение»:
- Гоча Энукидзе — 60000 GEL
- Анзор Болквадзе — 6500 GEL
Двое депутатов пожертвовали партии «Сила народа»:
- Виктор Джапаридзе — 38000 GEL
- Гурам Мачарашвили — 1000 GEL
Исследование TIG основано на публично доступных источниках. Данные актуальны на 24 октября 2025 года и включают сведения о 87 депутатах, которые на тот момент участвовали в работе парламента.
|
|
|
