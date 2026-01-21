|
|
|
Азербайджан присоединится к «Совету мира» Трампа
21.01.2026 15:29
По информации азербайджанских СМИ, страна приняла приглашение президента США Дональда Трампа и присоединяется к его «Совету мира».
«Азербайджан, как всегда, готов внести активный вклад в обеспечение международного сотрудничества, мира и стабильности», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.
Азербайджан и Армения находились в состоянии войны почти четыре десятилетия. В августе 2025 года, после встречи с Трампом в Белом доме, стороны достигли мирного соглашения при посредничестве США. Премьер-министр Армении Никол Пашинян присоединился к «Совету мира» Трампа во вторник.
Напомним, Дональд Трамп решил создать «Совет мира» по типу Организации Объединенных Наций. Первоначальной целью совета будет реализация второго этапа мирного соглашения между Израилем и ХАМАС и окончательное прекращение конфликта в регионе с целью обеспечения мира во всем мире в будущем.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна