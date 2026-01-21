Азербайджан присоединится к «Совету мира» Трампа

21.01.2026 15:29





По информации азербайджанских СМИ, страна приняла приглашение президента США Дональда Трампа и присоединяется к его «Совету мира».



«Азербайджан, как всегда, готов внести активный вклад в обеспечение международного сотрудничества, мира и стабильности», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.



Азербайджан и Армения находились в состоянии войны почти четыре десятилетия. В августе 2025 года, после встречи с Трампом в Белом доме, стороны достигли мирного соглашения при посредничестве США. Премьер-министр Армении Никол Пашинян присоединился к «Совету мира» Трампа во вторник.



Напомним, Дональд Трамп решил создать «Совет мира» по типу Организации Объединенных Наций. Первоначальной целью совета будет реализация второго этапа мирного соглашения между Израилем и ХАМАС и окончательное прекращение конфликта в регионе с целью обеспечения мира во всем мире в будущем.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





