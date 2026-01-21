Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Кобахидзе проведет встречу с представителями сетевых маркетов


21.01.2026   15:50


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе проведет сегодня встречу с представителями сетевых маркетов

Вопрос, который будет обсуждаться на встрече – цены на продовольствие, в связи с чем при правительстве была создана специальная рабочая группа. Первая встреча в рамках координационной комиссии по ценам на продовольственную продукцию, медикаменты и топливо состоялось вчера. Члены комиссии рассмотрели план действий на ближайшие недели, в том числе проведение встреч с производителями, представителями сетей розничной торговли и дистрибуторами. Правительственная комиссия будет работать в координации с парламентской комиссией и, предположительно, завершит свою работу к апрелю.


