Кобахидзе считает, что высокие цены на продукты обусловлены большим количеством сетевых маркетов

21.01.2026 18:02





Свобода бизнеса является главной исходной точкой для нас и, естественно, имеет свои плюсы, когда бизнес полностью по своим свободным взглядам определяет собственную деятельность, однако сюда входит социальный аспект, что очень важно, мы вместе с вами хотим обсудить, как можно снизить существующие цены, - указанное заявление сегодня на заседании Правительственной координационной комиссии по ценам на продовольственную продукцию, на которой присутствовали и представители сетевых маркетов, сделал премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Указанную информацию распространяет пресс-служба правительства Грузии.



По информации службы, глава правительства отметил, что приоритетом для власти является то, чтобы те блага, которые страна получает от экономического роста, отражались на каждом гражданине.



«Свобода бизнеса является главной исходной точкой для нас и, естественно, имеет свои плюсы, когда бизнес полностью по своим свободным взглядам определяет собственную деятельность, однако сюда входит социальный аспект, что очень важно. Когда бизнес свободен и свободно осуществляет свою деятельность, это помогает экономике, трудоустройству, это важно с любой точки зрения, однако в данном случае входит такое тяжелое социальное бремя для населения, что мы приняли решение о том, чтобы на основании консультаций попытаться внести определенные изменения в общую картину в целом. Реально есть случаи, когда цены отличаются вдвойне, а то и втройне. Мы вместе с вами хотим обсудить, что можно сделать в этом направлении, как можно изменить определенные практики для того, чтобы удалось снизить цены. В целом, по нашим подсчетам, суммарная наценка составляет 86%. Думаем, что наценка в 86% является довольно высокой. В течение последних 5 лет количество маркетов в стране удвоилось, в Грузии на 100 000 человек 113 маркетов, когда в Германии эта цифра составляет 45, тот же показатель в Австрии - 62. Есть и еще более низкие показатели. Это, естественно, в конечном счете, отражается на цене и ложится бременем на население», - заявил Кобахидзе.



Премьер также отметил, что встречи в подобном формате будут проходить как с дистрибуторами, так и местными производителями. Также комиссия будет работать и по ценам на медикаменты и топливо.



На встрече присутствовали около 15 представителей крупных сетевых маркетов.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





