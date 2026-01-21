Еврокомиссия приступила к процессу приостановки безвизового сообщения для владельцев грузинских официальных паспортов

Европейская комиссия приступила к процессу приостановки безвизового сообщения для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов. Указанное заявление сделал пресс-спикер комиссии Маркус Ламерт.



Европейская комиссия считает, что действия грузинских властей подрывают принципы, на которых зиждется визовая либерализация, и они не соответствуют нормам и ценностям Евросоюза.



Вместе с тем, пресс-спикер повторил решение о двухэтапном подходе и отметил, что в рамках приостановки безвиза: первый этап касается владельцев дипломатических паспортов, а также есть возможность в определенный момент, в случае продолжения отката, его распространения на всё население Грузии.



»Я могу говорить о наших мерах в рамках механизма приостановки виз. В рамках нового механизма безвизового сообщения Европейская комиссия приступила к приостановке виз для граждан Грузии - владельцев дипломатических, служебных или официальных паспортов.



Целью визовой либерализации является усиление контактов между народами и продвижение общих ценностей, в том числе уважения к правам человека и демократическим принципам.



Европейская комиссия считает, что действия грузинских властей подрывают принципы, на которых зиждется визовая либерализация; они не соответствуют нормам и ценностям Евросоюза; препятствуют стабильному развитию экономических, гуманитарных, научных и иных связей между Грузией и Евросоюзом. Сейчас, как первый шаг, Европейская комиссия передала свою оценку Европарламенту и Совету Евросоюза. Когда они ее примут, это обеспечит, что приостановка безвиза для владельцев дипломатических паспортов будет единогласно принята среди всех стран-членов.



В рамках механизма по приостановке виз, учитывая, что он был пересмотрен и вступил в силу в конце прошлого года, возможен двухэтапный подход. Один подход, первый этап касается владельцев дипломатических паспортов. Есть возможность в определенный момент, в случае продолжения отката, его распространения на всё население Грузии, но это произойдет не автоматически», - заявил Ламерт.





