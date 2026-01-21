Ильхам Алиев: Мы получили запрос на допуск транзита из Армении в Россию

21.01.2026 20:41





Мы получили от армянской стороны запрос на допуск транзита из Армении в Россию, - по сводкам азербайджанских СМИ, указанное заявление в Давосе сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев.



По его словам, в настоящее время транспортировка осуществляется через территорию Грузии, однако не так далеко то время, когда транзит будет осуществляться напрямую из Армении по территории Азербайджана.



«Мы, фактически, в одностороннем порядке открыли коридоры для Армении. Да, в настоящее время транспортировка осуществляется через территорию Грузии, однако в один день обеспечение транзита будет осуществляться напрямую из Армении по территории Азербайджана, и это время не так далеко», - отметил президент Азербайджана.



По словам Алиева, приоритетом для Азербайджана являются сам регион и соседи.



«Я рад, что за годы независимости нам удалось установить тесные рабочие взаимоотношения со всеми нашими соседями, разумеется, кроме Армении – по хорошо известным причинам. После установления фактического мира, мы также начали экономическое сотрудничество и операции по экспорту», - отметил президент Азербайджана.





