Дональд Трамп: Я не применю силу, США требуют место под названием Гренландия

21.01.2026 20:45





Президент США Дональд Трамп заявил, что не прибегнет к чрезмерной силе.



Он сделал это заявление во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.



«Мы ничего не получим, если я не решу применить чрезмерную силу. В этом случае нас будет невозможно остановить, но я этого не сделаю. Сейчас, вероятно, все вздохнут с облегчением. Это, пожалуй, самое важное заявление, которое я когда-либо делал, потому что люди думали, что я применю силу. Мне не нужно применять силу, я не хочу применять силу, и я не буду применять силу. Все, о чем просят Соединенные Штаты, — это место под названием Гренландия, которое у нас уже было и которое мы вернули Дании не так давно, после того, как мы победили немцев, японцев и других во Второй мировой войне. Тогда мы были большой силой, но сейчас мы еще более сильные, после того как я восстановил наши вооруженные силы во время моего первого срока и продолжаю это делать. Наш военный бюджет составляет 1,5 триллиона долларов», — сказал Трамп.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





