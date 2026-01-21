Постпред Грузии при ООН провел встречу с постпредом Боливарианской Республики Венесуэла

19 января 2026 года в Женеве постоянный представитель Грузии при Отделении ООН и других международных организациях Реваз Ломинадзе в качестве координатора Восточноевропейской группы Совета ООН по правам человека по просьбе постоянного представительства Боливарианской Республики Венесуэла провёл встречу с постоянным представителем Боливарианской Республики Венесуэла, послом Александером Янесом Делёусом.



Об этом сообщает Министерство иностранных дел Грузии.



По информации ведомства, постоянный представитель Боливарианской Республики Венесуэла рассказал о текущих процессах, происходящих в Венесуэле.



«Грузинская сторона отметила, что Грузия внимательно следит за развитием событий в стране и выразила надежду, что дальнейшие процессы будут проходить с учётом интересов венесуэльского народа. В то же время грузинская сторона подчеркнула, что признание Венесуэлой оккупированных регионов Грузии — Абхазии и так называемой Южной Осетии — в качестве независимых государств является грубым нарушением фундаментальных принципов международного права. Грузинская сторона выразила надежду, что события, произошедшие в последнее время в Венесуэле, будут способствовать пересмотру и отмене данного незаконного решения в соответствии с национальными интересами Грузии и нормами международного права», — говорится в информации Министерства иностранных дел Грузии.





