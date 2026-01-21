Трамп анонсировал встречу с Зеленским в Давосе

21.01.2026 21:03





Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе. Об этом он сказал в своей речи на Всемирном экономическом форуме, сообщает "Европейская правда".



Трамп упомянул о встрече с Зеленским, говоря о своих усилиях по урегулированию российско-украинской войны.



"Я работаю с президентом Путиным, и он хочет заключить соглашение. Я в это верю. Я также работаю с президентом Зеленским, и я думаю, что он тоже хочет заключить соглашение. Сегодня я встречаюсь с ним", – сказал Трамп.



В то же время есть основания полагать, что президент США оговорился относительно времени встречи. По информации "ЕП", встреча в Давосе может состояться, но не в среду.



Дополнено: советник президента Украины Дмитрий Литвин позже уточнил в комментарии журналистам, что по состоянию на 17:00 среды президент находится в Киеве.



20 января Зеленский заявлял, что условием для встречи с американской стороной в Давосе должны быть конкретные результаты.



Также Зеленский допускал, что может не поехать в Швейцарию на Всемирный экономический форум в Давосе из-за кризисной ситуации в энергетике Украины.



Трамп ранее говорил, что встретится с Владимиром Зеленским в Давосе, если тот будет там.





