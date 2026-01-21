Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Трамп анонсировал встречу с Зеленским в Давосе


21.01.2026   21:03


Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе. Об этом он сказал в своей речи на Всемирном экономическом форуме, сообщает "Европейская правда".

Трамп упомянул о встрече с Зеленским, говоря о своих усилиях по урегулированию российско-украинской войны.

"Я работаю с президентом Путиным, и он хочет заключить соглашение. Я в это верю. Я также работаю с президентом Зеленским, и я думаю, что он тоже хочет заключить соглашение. Сегодня я встречаюсь с ним", – сказал Трамп.

В то же время есть основания полагать, что президент США оговорился относительно времени встречи. По информации "ЕП", встреча в Давосе может состояться, но не в среду.

Дополнено: советник президента Украины Дмитрий Литвин позже уточнил в комментарии журналистам, что по состоянию на 17:00 среды президент находится в Киеве.

20 января Зеленский заявлял, что условием для встречи с американской стороной в Давосе должны быть конкретные результаты.

Также Зеленский допускал, что может не поехать в Швейцарию на Всемирный экономический форум в Давосе из-за кризисной ситуации в энергетике Украины.

Трамп ранее говорил, что встретится с Владимиром Зеленским в Давосе, если тот будет там.


