Трамп заявил о готовности заплатить за Гренландию при необходимости

22.01.2026 11:19





Президент США Дональд Трамп на полях форума в Давосе заявил, что при необходимости допускает возможность заплатить за Гренландию. Он подчеркнул, что этот вопрос прежде всего связан с обеспечением безопасности всего НАТО.



«Но есть и более высокая цена — это цена национальной и международной безопасности, которая касается многих ваших стран», — отметил Трамп.



Комментируя позицию Копенгагена, Дональд Трамп заявил, что власти Дании должны сообщать ему об отказе обсуждать Гренландию напрямую, а не через посредников. «Мне не нравится узнавать что-либо в пересказе: если он (министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен) хочет мне что-то сказать, пусть скажет это мне в лицо», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста.



В то же время американский президент дал понять, что в контексте Гренландии считает генерального секретаря НАТО Марка Рютте более значимой фигурой, чем руководство Дании. Он также добавил, что не знает, когда могут состояться его контакты с датскими властями по этому вопросу.



Гренландия входит в состав Датского королевства, однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и самой Гренландии предостерегали Вашингтон от подобных заявлений, подчеркивая необходимость уважения их территориальной целостности.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





