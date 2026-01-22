Департамент эффективности правительства: Изменилась практика определения стоимости строительных работ

Департамент эффективности правительства осуществляет важные изменения, касающиеся определения рекомендательных стоимостей работ, закупаемых в рамках государственных закупок. Об этом говорится в отчёте о деятельности Департамента эффективности правительства за 2025 год.



Департамент изучил и проанализировал работы на десятки миллионов лари, закупленные различными государственными ведомствами и органами местного самоуправления.



«В рамках данного исследования наглядно выявилась неоднородная практика определения стоимости строительных работ на этапе планирования закупок, что во многом приводило к безрезультатному завершению объявленных тендеров, снижению качества закупленных работ и невыполнению либо ненадлежащему выполнению обязательств по государственным закупочным договорам. По инициативе Департамента эффективности правительства состоялось несколько встреч с закупающими организациями, реализующими крупные инфраструктурные проекты, а также с различными целевыми группами, в том числе с Ассоциацией строителей инфраструктуры (НПО). По инициативе департамента было издано распоряжение правительства Грузии, которым Национальному бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули — юридическому лицу публичного права — было поручено определить соответствующие рекомендательные рыночные стоимости строительных материалов, машин и оборудования, а также оплаты труда в рамках закупок строительных работ», — говорится в документе.



Согласно отчёту, Национальное бюро судебной экспертизы им. Левана Самхараули разработало рекомендательные рыночные стоимости оплаты труда, что предполагает в среднем рост заработной платы на 20–25%.



Кроме того, бюро подготовит перечень рыночных стоимостей строительных материалов, машин и оборудования, а также оплаты труда, связанных с закупкой строительных работ. Этот перечень будет обновляться ежегодно и позволит государственным учреждениям, публичным и частным организациям, а также заинтересованным лицам эффективно планировать и заранее учитывать предполагаемые расходы, связанные со строительными работами.



Как отмечают в Департаменте эффективности правительства, определение соответствующих рекомендательных рыночных цен на строительные материалы и их ежегодное обновление будет способствовать эффективному, рациональному и прозрачному осуществлению закупок, что, в свою очередь, отразится на качественных показателях закупленных работ.







