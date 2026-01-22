МИД: В составе экипажа танкера Veronica граждан Грузии нет

По информации Министерства иностранных дел Грузии, в составе экипажа танкера Veronica, задержанного США в Карибском море 15 января, граждан Грузии нет.



«Согласно информации, полученной от соответствующего ведомства США, в настоящее время в составе экипажа танкера Veronica, задержанного США в Карибском море 15 января 2026 года, граждане Грузии не присутствуют», - заявляют в ведомстве.



Для справки, члены семей моряков предоставили «Радио Свобода» информацию, что на борту танкера Veronica, задержанного 15 января в Карибском море из-за связи с Венесуэлой и шедшего под флагом Гайаны, находились 5 грузинских моряков.





