Департамент госзакупок и рыночных исследований добился экономии в бюджете в размере 14 491 208 лари - отчет

22.01.2026 12:29





Департамент государственных закупок и исследования рынка в течение текущего года рассмотрел 328 запросов, направленных различными закупающими организациями, с общей предполагаемой стоимостью закупок 558 982 157 лари, из которых прямая полученная экономия составила 14 491 208 лари. Об этом говорится в отчёте Департамента эффективности правительства за 2025 год.



Согласно отчёту, Департамент государственных закупок и исследования рынка Администрации правительства Грузии консультирует государственные закупающие организации по вопросам закупок, в результате чего полученная в пользу бюджета денежная экономия составила 5 302 879 лари.



«В пределах своей компетенции департамент в течение текущего года рассмотрел 328 запросов, направленных различными закупающими организациями, с общей предполагаемой стоимостью закупок 558 982 157 лари, из которых прямая полученная экономия составила 14 491 208 лари», — говорится в отчёте.







