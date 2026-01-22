В Тбилиси ужесточается контроль за соблюдением правовых норм в отношении фактов вандализма

22.01.2026 12:34





«В борьбе с вандализмом совместно с муниципалитетом будет работать и Министерство внутренних дел, а исполнение предусмотренных законом мер по данным фактам будет ужесточено», — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на сегодняшнем заседании правительства муниципалитета.



По его словам, закон в этом направлении действовал и ранее, однако в части его исполнения существовали определённые проблемы.



«В то время как в городе по-прежнему остаётся множество нерешённых проблем, фиксируется большое количество случаев, когда часть граждан целенаправленно, вандально повреждает фасады зданий. За последние два года зафиксировано около 5 000 фактов вандального повреждения — это здания и сооружения, памятники культурного наследия, здания различных ведомств, выходы станций метро, остановки и так далее. В этом направлении уже действует закон, однако мы обратимся к парламенту с просьбой о его ужесточении. Что касается устранения последствий вандализма, речь идёт о десятках миллионов лари — это снова ваши деньги, деньги рядовых граждан, которые приходится тратить из бюджета, тогда как мы могли бы направить их на решение других, более важных проблем», — заявил Каха Каладзе.



Мэр столицы поручил руководителю «Муниципальной инспекции Тбилиси» Гоги Чиковaни сделать это направление одним из главных приоритетов.



«Также прошу руководителя »Тбилсервис групп» Георгия Папава с завтрашнего дня начать соответствующие работы, чтобы в течение двух недель были приведены в порядок фасады зданий. Мы провели рабочую встречу с министром внутренних дел Гекой Геладзе и другими представителями ведомства, где обсудили пути решения проблемы. Благодарю лично министра за поддержку. Вовлечённость различных государственных структур в решении подобных проблем имеет первостепенное значение. Нам не доставляет радости штрафовать кого-либо. Мы всегда призываем соблюдать закон и не переходить границы, потому что этот город принадлежит всем. Просим не повреждать фасады зданий, парки, скверы и имущество общего пользования. В противном случае нам придётся строго исполнять обязанности, возложенные на нас законом», — отметил Каха Каладзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





