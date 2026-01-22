|
Трамп: Путин согласился войти в состав «Совета мира»
22.01.2026 12:42
Президент США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин согласился вступить в предложенный им «Совет мира».
Журналист спросил Дональда Трампа, почему он пригласил Россию в этот совет.
Как отметил Трамп, в совете есть несколько спорных фигур, однако это люди, которые действительно делают дело.
«Мы хотим, чтобы в совете были все страны. Все страны, где у людей есть власть. Таким образом у нас никогда не возникнет проблем. Это самый большой совет, который когда-либо собирался. Да, в нём есть несколько спорных людей, но это те люди, которые делают работу. Поэтому он был приглашён. Он это принял», — заявил Дональд Трамп, отвечая на вопрос.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что решение о вступлении в «Совет мира» он примет после изучения принятого документа и консультаций с партнёрами. По его словам, Россия может передать один миллиард долларов из замороженных в США российских активов «Совету мира».
