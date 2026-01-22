В Тбилисском городском суде проходит процесс Михаила Саакашвили

В Тбилисском городском суде проходит судебный процесс третьего президента Грузии Михаила Саакашвили по делу о 7 ноября. На заседании суда присутствует сам обвиняемый Саакашвили.



На сегодняшнем процессе будут опрошены свидетели.



Напомним, государственное обвинение вменяет Михаилу Саакашвили массовый разгон митингующих 7 ноября 2007 года, вторжение в телекомпанию «Имеди» и завладение принадлежащим Бадри Патаркацишвили имуществом преступным путем.



Обвинение бывшему президенту Грузии предъявлено по статье 333 УК Грузии, что подразумевает превышение служебных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав физических или юридических лиц, законных интересов общества или государства, что предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.





