Шарашидзе: США и Евросоюз и без нас разберутся со своими претензиями и интересами
22.01.2026 13:22
«Соединённые Штаты Америки и Евросоюз и без нас разберутся со своими претензиями и интересами. Для нас главное — то, что относится к нашим обязанностям и касается нас напрямую», — заявил член партии «Гахария — За Грузию», депутат Георгий Шарашидзе.
По словам Шарашидзе, заявление Трампа в отношении Европы не имеет никакой связи со стремлением Грузии стать частью европейской семьи, то есть членом Евросоюза.
«Речь идёт о формировании новых контуров распределения сил в современном мире. Грузия не имеет к этому никакого отношения. Нельзя допустить, чтобы эту тему использовали для того, чтобы »Грузинская мечта» в очередной раз воспользовалась заявлением Трампа и вновь объявила Евросоюз — нашу конечную цель — и европейские страны, наших стратегических партнёров, нашими врагами. Для нас главное то, что от нас требуется, что нас касается и что болезненно для Грузии — чтобы в этой стране раз и навсегда существовала европейская демократия. Это для нас главное. Трамп, Соединённые Штаты Америки и Евросоюз так или иначе и без нас разберутся между собой в своих претензиях и интересах», — заявил Георгий Шарашидзе.
Президент США Дональд Трамп, выступая 21 января в Давосе на Всемирном экономическом форуме, заявил: «Я люблю Европу и хочу, чтобы она процветала, но она движется в неправильном направлении».
