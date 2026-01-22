Саакашвили: Есть безнадежность, отчаяние, но я пришел, чтобы сказать вам: счастье на расстоянии вытянутой руки

22.01.2026 15:00





Это классическая мафиозная система, - заявил на сегодняшнем судебном заседании третий президент Грузии Михаил Саакашвили. По его словам, «Грузинская мечта» изолирована от международного сообщества и пытается посеять страх в обществе.



«Есть безнадежность, отчаяние, но я пришел, чтобы сказать вам - есть надежда и свобода, счастье на расстоянии вытянутой руки. Режим изолирован не только от цивилизованного мира и наших соседей, но даже от оккупанта России», - сказал Саакашвили.



По его словам, единственное, на чем держится диктатура - инертность и страх.



«Поскольку имеются огромные финансовые ресурсы и полная безалаберность, мы должны противоставить отвагу, пример которой уже показали плененные молодые люди. Я пытался подать пример - переплыл море, меня отравили, волокли по земле. Я дважды был очень близок к смерти, и сейчас каждый день рискую своей жизнью. Мы имеем дело с беспрецедентным безумиемв мировом масштабе . Мы, целая нация, взяты в заложники однм тяжело больной человеком, который отправил в тюрьму собственного главного визиря, которого называл премьер-министром, решил арестовать самого важного для него министра и сообщника преступлений. Обрек на смерть назначенного в Аджарии вассала. Он отравил людей, и меня тоже. Всех, кто попал в немилость среди собственных бизнес- партнеров, гноит в тюрьме. В то же время мы должны понимать, что реально это мафиозная структура. В чем главная задача босса мафии - держать всех в страхе, особенно членов собственного «клана». В Грузии не происходит ничего нового, это классическая мафиозная система», - сказал Михаил Саакашвили.



По его словам, невозможно, чтобы эта система просуществовала долго, если общество будет на высоте.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





