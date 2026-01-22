Саакашвили: Если бы я был на свободе, я бы закончил эту власть за неделю

«Существует новое поколение Миши. Я готовлюсь вместе с вами к будущему. Сегодня Грузия гораздо более готова к изменениям, чем в 2003 году. Если бы я был на свободе, я бы закончил их за неделю», — заявил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в Тбилисском городском суде по делу о разгоне акции 7 ноября 2007 года и штурме телекомпании «Имеди».



По его словам, единственный шанс — объединение всех партий.



«Хочу поприветствовать любимых соратников, которых я давно не видел. Три с половиной года я не был в этом суде. Очень соскучился. Решил прийти, чтобы встретиться с вами и обсудить важные вопросы. Сегодня тяжёлый период. Диктатура в истории Грузии нависла над нами и свободным миром, но я пришёл, чтобы сказать: надежда есть. Режим изолирован не только от свободного мира, но и от России. С одной стороны — огромные финансовые ресурсы и жестокость, с другой — мы должны противопоставить им смелость. Если мы, как общество, будем на высоте призвания, преодолеем страх и скажем правду.



Реформа «Революции роз» многим далась тяжело; мы столкнулись с непотизмом и коррупцией, были серьёзные последствия, в том числе для нас. Многим это не понравилось. Леван Бердзенишвили тогда сказал, что Саакашвили хочет сделать из Грузии Данию — и это не сработало. Патаркацишвили был русским криминальным олигархом. Если бы акции проводились при его и Усояна поддержке, я бы ушёл в отставку. Если бы мой курс продолжался, вернулась бы ли коррупция в Грузию, криминал? Было бы ли 800 000 социально незащищённых?



Существует абсолютное большинство, которое поддерживает мой курс. Также существует новое поколение Миши. Я готовлюсь вместе с вами к будущему. Сегодня Грузия гораздо более готова к изменениям, чем в 2003 году. Если бы я был на свободе и мог передвигаться по Грузии, я бы закончил их за неделю. Единственный шанс — объединение всех партий. Что нам делить между собой? Там — болото, здесь — правда. Это страна, захваченная варварами и Бидзиной — жестоким», — заявил Михаил Саакашвили.



Саакашвили также сделал заявление о ситуации в Украине.



«Что касается Украины, последний раз я был в этом зале, когда российские войска стояли у Киева, потому что не смогли захватить Киев и ни один крупный город. Проблемы есть, Украина во тьме, но Россия побеждена. Россия, которая не сможет покорить Украину, поражена. Даже Донбасс они не взяли, что означает поражение России. Так как они побеждены, мы все будем победителями», — отметил Саакашвили.



После заявления Саакашвили покинул зал суда. Процесс продолжится в закрытом режиме с допросом свидетелей.





