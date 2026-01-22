Кобахидзе: Мы обязаны вернуть народу право на дебаты

22.01.2026 15:06





«Дебаты, то есть обсуждение истины, являются одной из важнейших опор демократии. Дебаты дают обществу возможность услышать и проанализировать мнения людей с различными точками зрения и сделать выбор в пользу той стороны, чьё мнение кажется более правильным», — пишет в соцсети премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По его словам, именно на этой опоре строятся основы истинно демократического государства и народовластия.



«На протяжении веков дебаты существовали в различных формах — от «площадок для обсуждений» на народных собраниях до телевизионных дебатов. Их цель всегда была одной — исключительно большинство общества должно было определить и выбрать позицию, которая ближе всего к его ценностям, взглядам и потребностям.



Поскольку культура дебатов является одной из отличительных черт европейской цивилизации, эта незаменимая опора демократии наиболее полно развивалась именно на европейском континенте, в европейских странах. Дебаты проводились во всех сферах общественной жизни и на любые темы — будь то политика, бизнес, охрана окружающей среды, культура, спорт или другие вопросы. Таким образом население было максимально информировано о любых вызовах и достижениях, что в конечном счёте позволяло людям делать правильный выбор.



К сожалению, начиная с 2008 года ситуация в Европе постепенно ухудшилась, что напрямую связано с ростом влияния так называемого «глубинного государства», то есть неформального олигархического управления, на европейскую политику. После драматического ослабления суверенитета ЕС и отдельных европейских государств и стремительного отката европейской демократии, после того как в Европе укрепились агентурное управление и псевдолиберальные ценности, неформальные правители сами создавали искусственные проблемы, такие как вопросы ЛГБТ и гендерной идентичности, «зелёная политика» и другие, и сами предлагали обществу пути их решения. В этом процессе у людей было отнято право выбора, внимание отвели от реальных проблем на вымышленные, абсурдные вопросы, и в итоге европейская политика лишилась одной из важнейших и необходимых опор демократии — здоровых дебатов.



Неформальные правители для подчинения европейских стран вместо оружия используют так называемые «мягкие методы» — идеологическое и информационное давление на сознание людей, чему напрямую противоречат здоровые дебаты, публичная критика и анализ ситуации. На решение этой «проблемы» было потрачено много времени, ресурсов и энергии. Особенно с 2020 года в ведущих европейских СМИ одно за другим закрывались известные, рейтинговые и популярные дебаты, и, соответственно, из общественной жизни исчезла возможность обсуждения и слышать различные мнения», — пишет Кобахидзе.



Премьер-министр отмечает, что с целью уничтожения европейской демократии неформальные правители успешно подавили инакомыслие и закрыли ключевые платформы, где можно было выразить альтернативное мнение и донести его до общества.



«К сожалению, план неформального олигархического управления — подавить инакомыслие, уничтожить любое пространство для дебатов и максимально ограничить любую общественную платформу, разоблачающую их идеологию, частично коснулся и Грузии. Однако с той разницей, что агентура «Дип стэйт» смогла лишь прервать многолетнюю культуру политических, экономических и социальных дебатов в стране. Главным исполнителем этой задачи стал Ника Гварамия. Когда его патроны поняли, что во время дебатов общество легко сможет отличить ложь от истины, в СМИ был введён полностью чуждый этой сфере человек — Гварамия, которому была дана конкретная задача — провести полную радикализацию.



Гварамия успешно выполнил задачу — он утвердил в медиастандартах ложь, оскорбления, ругательства, клевету и истерию, и в итоге создал настолько токсичную медиасреду, что нормальный, здоровый человек больше не желает участвовать в дебатах, которые заканчиваются оскорблениями. Это раскололо общество и лишило его права пользоваться главным принципом демократии — слушать различные позиции и делать выбор согласно собственным взглядам. Сегодня мы видим, с одной стороны, полностью маргинализированное партийное подразделение, которое не имеет ничего общего с журналистикой, а с другой — СМИ, которое в сложившейся ситуации вынуждено одновременно выполнять свои функции и постоянно реагировать на поток дезинформации с другой стороны.



И поскольку цели, исполнители и задачи искусственно созданной, поляризованной и расколотой среды легко прослеживаются, мы обязаны исправить эту нездоровую ситуацию, мы обязаны вернуть грузинскому народу право пользоваться одним из фундаментальных принципов демократии — дебатами — и не дать неформальным силам и их «грузинской» агентуре навязать нам свою повестку. Чтобы в будущем грузинский народ мог делать любой выбор на основе правильного анализа, мы должны дать ему возможность публично услышать позиции всех политических групп, которые имеют амбиции находиться у власти. Мы должны вернуть публичную дискуссию в общественную жизнь, что жизненно важно для функционирования полноценной демократии», — пишет Ираклий Кобахидзе.





