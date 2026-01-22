Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Ираклий Кобахидзе встретился с послом Франции в Грузии


22.01.2026   15:10


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с послом Франции Оливье Курто.

Как сообщает правительство Грузии, в ходе встречи обсуждались существующие отношения между Грузией и Францией, а также перспективы сотрудничества.

«Была подчеркнута необходимость усиления двустороннего диалога между странами с учётом текущей международной повестки. Отдельное внимание было уделено позитивной динамике торгово-экономических отношений. Стороны подтвердили взаимную готовность продолжать тесное сотрудничество», — говорится в сообщении правительства Грузии.


