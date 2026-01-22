Гордуладзе: Подходы меняются, и видим уже не силу права, а, к сожалению, право силы

22.01.2026 15:44





«Мы слышим из Соединённых Штатов Америки, что сейчас Европа стоит перед цивилизационной пропастью. Мы слышим заявления о том, что она развивается в неправильном направлении, и что вся та псевдокультура, которая под видом т.н либерализма на деле реализуется через подавление свободы слова и выражения мнений, навязывание обществу конкретной идеологии, выходит за рамки тех основ, на которых стоит Евросоюз», — заявил председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Арчил Гордуладзе.



По его словам, эта основа заключалась исключительно в христианских началах, базировавшихся на уважении, сотрудничестве и защите суверенитета других государств.



«К сожалению, сейчас мы видим, как всё это попирается руками невыбранных бюрократов, за которыми стоят глобальные силы. И когда всё это разоблачает президент Трамп, никто из невыбранных бюрократов или властей различных стран — членов ЕС — не осмеливается ему возразить.



Мы слышим заявления о том, что в нашей стране якобы наблюдается демократический откат. Пусть невыбранная бюрократия теперь наберётся смелости и потребует ответа по поводу демократического отката у президента Трампа, его администрации, у США. Нет, они этого не сделают, потому что считают, что можно оказывать давление только на маленькую страну с небольшой территорией и относительно скромными экономическими возможностями, а более сильным они не осмеливаются что-либо предъявлять. Именно в этом и заключается разрушение того правового порядка, на котором мир держался около 80 лет. Сейчас мы видим, что подходы меняются, и видим уже не силу права, а, к сожалению, право силы», — заявил Арчил Гордуладзе.



Президент США Дональд Трамп, выступая в Давосе на Всемирном экономическом форуме, заявил, что «Европа движется в неправильном направлении».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





