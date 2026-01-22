Лидер ЕНД: В условиях этого режима стране грозит опасность стать географическим тупиком

Невозможна победа над таким коварным врагом, как «русско-коцевский» режим , союзником Путина в лице режима Иванишвили, раздробленным, фрагментированным и взаимопротивостоящим оппозиционным спектром, - заявила председатель «Национального движения» Тина Бокучава, отвечая на заявление третьего президента Михаила Саакашвили, сделанное во время судебного процесса, о необходимости единства оппозиционных партий.



Бокучава согласна с Саакашвили и считает, что единственный и реальный шанс на выживание Грузии заключается в объединении демократических политических сил.



«Невозможна победа над таким коварным врагом, как «русско-коцевский» режим, союзником Владимира Путина в лице режима Иванишвили, раздробленным, фрагментированным и взаимопротивостоящим оппозиционным спектром. Необходимо объединить демократические политические силы. Мы сделаем все, чтобы это произошло, чтобы спасти нашу страну и вернуть на путь нормального, мирного развития. Конечно, для «Национального движения» нет [красных линий], мы давно об этом говорим», - отметила Бокучава.



Помимо этой темы, Бокучава также оценила заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева на форуме в Давосе. Как отметила Бокучава, «в условиях этого режима Грузии грозит опасность стать географическим тупиком».



«Грузия всегда была достойно представлена в Давосе, когда у нее было достойное, национальное правительство. Сегодня, в лице «русско-коцевского» режима у нас банда российских оккупационных марионеточных криминалов, которые не могут представлять Грузию нигде, кроме Ашхабада, рядом с Владимиром Путиным. К сожалению, именно поэтому все экономические соглашения, возможности, шансы на процветание, которые заключаются в Давосе, Вашингтоне или Брюсселе, происходят без участия Грузии. Мы должны вернуть эти возможности, должны вернуть Грузию, ее светлое будущее, и мы сможем сделать это благодаря единству. Я давно говорила, что в условиях этого режима Грузии грозит опасность стать географическим тупиком, а не крупным транзитным, геополитическим и стратегическим, экономическим и торговым хабом», - отметила Бокучава.





