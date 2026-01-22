Дональд Трамп и представители около 20 стран подписали устав «Совета мира»

Президент США Дональд Трамп подписал устав «Совета мира». Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт после выступления Трампа на церемонии, с этого момента «Совет по миру» официально является международной организацией, после чего устав «Совета мира» подписали лидеры стран-участниц.



Церемония подписания состоялась на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В мероприятии приняли участие представители стран Ближнего Востока и Южной Америки — из Саудовской Аравии, Катара, Объединённых Арабских Эмиратов, Аргентины, Парагвая, а также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев.



На сцене вместе с Трампом находились представители около 20 стран, при этом ни один традиционный западноевропейский союзник США не присутствовал.



Как заявил Дональд Трамп в своей речи на церемонии, «Совет мира» будет сотрудничать со многими другими организациями, включая ООН.







