Паата Манджгаладзе о событиях 4 октября-

22.01.2026 17:59





Это был перформанс, как съемка фото и выдавать это за то, что я организатор, нельзя - заявил на суде один



из лидеров «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе, обвиняемый по делу об акции 4 октября.



По его словам, фотография, представленная прокуратурой в качестве доказательства против него, была сделана как перформанс. По словам Манджгаладзе, его попросили сфотографироваться, от чего он не мог отказаться, а непосредственно содержание фото не отражает, что «было спланировано что-то организованное».



Кроме того, он заявил, что ему запрещено звонить из тюрьмы.



«Даже если человек сам заявляет, что он организатор, это нельзя считать организацией… Я был там только потому, что медиа сказали, если можно, дать комментарий перед офисом для этих СМИ, а затем, может, сфотографироваться с упомянутыми людьми. Если бы я пришел на 15 минут позже, меня бы на фотографии не было, были бы другие люди. Это был перформанс, как съемка фото.



Не скрою, в тот день многие хотели сфотографироваться. Это не означает, что было спланировано что-то организованное противозаконно. Это был перформанс, и это нельзя выдавать за то, что я был организатором», - сказал Паата Манджгаладзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





