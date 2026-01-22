Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Зоделава: Если в природе и существует человек, который ни при чем, то это Паата Манджгаладзе


22.01.2026   17:59


Если в природе и существует человек, который ни при чем, то это Паата Манджгаладзе, - заявил оппозиционный политик Муртаз Зоделава, обвиняемый по делу о 4 октября.

Этим заявлением Муртаз Зоделава обратился к прокурору Важе Тодуа и судье Ираклию Хускивадзе.

«Обвиняемые - необыкновенные граждане, тут все хорошие граждане, ни у кого из нас нет криминальной ментальности, о корысти вообще говорить излишне. Я хотел бы выделить момент с Паатой - если в природе и существует человек, который ни при чем, то это Паата. Случай Ираклия и Лаши абсолютно аналогичен, но случай Пааты ещё более особенный. Этот человек пришел на акцию как обычный, рядовой гражданин, как приходят тётя Нанули или дядя Гурами и так ушёл. Если что-то существует, этот человек, по закону и порядку, должен заходить на судебное заседание через ту дверь», - сказал Муртаз Зоделава.


