Зоделава: Если в природе и существует человек, который ни при чем, то это Паата Манджгаладзе

22.01.2026 17:59





Если в природе и существует человек, который ни при чем, то это Паата Манджгаладзе, - заявил оппозиционный политик Муртаз Зоделава, обвиняемый по делу о 4 октября.



Этим заявлением Муртаз Зоделава обратился к прокурору Важе Тодуа и судье Ираклию Хускивадзе.



«Обвиняемые - необыкновенные граждане, тут все хорошие граждане, ни у кого из нас нет криминальной ментальности, о корысти вообще говорить излишне. Я хотел бы выделить момент с Паатой - если в природе и существует человек, который ни при чем, то это Паата. Случай Ираклия и Лаши абсолютно аналогичен, но случай Пааты ещё более особенный. Этот человек пришел на акцию как обычный, рядовой гражданин, как приходят тётя Нанули или дядя Гурами и так ушёл. Если что-то существует, этот человек, по закону и порядку, должен заходить на судебное заседание через ту дверь», - сказал Муртаз Зоделава.





