Зураб Джапаридзе приглашает на дебаты персонально Ираклия Кобахидзе


22.01.2026   18:00


Один из лидеров «Коалиции за перемены» Зураб Джапаридзе отвечает премьер-министру Ираклию Кобахидзе, который заявил о необходимости возвращения гражданам права на дебаты.

Зураб Джапаридзе приглашает на дебаты персонально Ираклия Кобахидзе.

«Лично тебя, в любом формате, в любое время», - пишет Зураб Джапаридзе.

Напомним, премьер-министр Ираклий Кобахидзе написал в соцсети, что для того, чтобы в будущем грузинский народ делал любой выбор в результате правильного анализа, он должен иметь возможность публично выслушать позиции всех политических групп, которые имеют амбицию на пребывание у власти.

«Мы обязаны вернуть грузинскому народу право пользоваться одним из фундаментальных принципов демократии, дебатами, и не дать возможности неформальным силам и их «грузинской» агентуре навязать нам собственную повестку дня. Мы должны вернуть публичную дискуссию в общественную жизнь, что жизненно важно для функционирования полноценной демократии», - пишет премьер.


