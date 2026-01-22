Зураб Джапаридзе приглашает на дебаты персонально Ираклия Кобахидзе

Один из лидеров «Коалиции за перемены» Зураб Джапаридзе отвечает премьер-министру Ираклию Кобахидзе, который заявил о необходимости возвращения гражданам права на дебаты.



Зураб Джапаридзе приглашает на дебаты персонально Ираклия Кобахидзе.



«Лично тебя, в любом формате, в любое время», - пишет Зураб Джапаридзе.



Напомним, премьер-министр Ираклий Кобахидзе написал в соцсети, что для того, чтобы в будущем грузинский народ делал любой выбор в результате правильного анализа, он должен иметь возможность публично выслушать позиции всех политических групп, которые имеют амбицию на пребывание у власти.



«Мы обязаны вернуть грузинскому народу право пользоваться одним из фундаментальных принципов демократии, дебатами, и не дать возможности неформальным силам и их «грузинской» агентуре навязать нам собственную повестку дня. Мы должны вернуть публичную дискуссию в общественную жизнь, что жизненно важно для функционирования полноценной демократии», - пишет премьер.





