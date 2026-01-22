В Давосе проходит встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского

В Давосе проходит встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Sky News.



По данным пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова, началась двусторонняя встреча Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.



После встречи с президентом США Владимир Зеленский выступит с речью на Всемирном экономическом саммите.





