В Давосе проходит встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского
22.01.2026 18:00
В Давосе проходит встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Sky News.
По данным пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова, началась двусторонняя встреча Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.
После встречи с президентом США Владимир Зеленский выступит с речью на Всемирном экономическом саммите.
