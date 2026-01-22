Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Европарламенте провалилось голосование по вопросу вотума недоверия Урсуле фон дер Ляйен


22.01.2026   18:00


В Европарламенте провалилось голосование по вопросу о вынесении вотума недоверия председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщает пресс-служба Европарламента.

Европарламент не поддержал предложение группы «Патриоты Европы» с требованием отставки Урсулы фон дер Ляйен.

390 депутатов Европарламента проголосовали против, а 165 - за.

Группа «Патриоты Европы» потребовала отставки президента Европейской комиссии в знак протеста против торгового соглашения, подписанного между Европейским союзом и Меркосуром.

Напомним, на прошлой неделе ЕС подписал соглашение о свободной торговле с членами Меркосур - Аргентиной, Бразилией, Парагваем и Уругваем. Вчера Европарламент проголосовал за оспаривание этого соглашения в Верховном суде ЕС.


