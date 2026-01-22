В Европарламенте провалилось голосование по вопросу вотума недоверия Урсуле фон дер Ляйен

22.01.2026 18:00





В Европарламенте провалилось голосование по вопросу о вынесении вотума недоверия председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщает пресс-служба Европарламента.



Европарламент не поддержал предложение группы «Патриоты Европы» с требованием отставки Урсулы фон дер Ляйен.



390 депутатов Европарламента проголосовали против, а 165 - за.



Группа «Патриоты Европы» потребовала отставки президента Европейской комиссии в знак протеста против торгового соглашения, подписанного между Европейским союзом и Меркосуром.



Напомним, на прошлой неделе ЕС подписал соглашение о свободной торговле с членами Меркосур - Аргентиной, Бразилией, Парагваем и Уругваем. Вчера Европарламент проголосовал за оспаривание этого соглашения в Верховном суде ЕС.





