В Следственной службе Министерства финансов заявляют, что на основании постановления из различных компаний проводится изъятие документов
22.01.2026 18:01
Наряду со Службой государственной безопасности, в различные компании также вошла Следственная служба Министерства финансов.
Как сообщили в Следственной службе «IPN», на основании постановления в различных компаниях изымаются документы.
«Подтверждаем, что на основании постановления из различных компаний проводится изъятие документов», - пояснили в Следственной службе Минфина.
Для информации, Служба государственной безопасности сегодня вошла в различные компании. По существующей информации, в их числе и сети маркетов.
Как сообщили в СГБ «Интерпрессньюс», «десятки постановлений и из различных компаний изымаются документы с целью проведения дальнейших следственных действий».
Для справки, премьер-министр Ираклий Кобахидзе 24 декабря 2025 года заявил, что большая разница между европейскими и грузинскими ценами на продукты питания обусловлена высокой наценкой дистрибьюторских компаний и маркетов, которая от границы Грузии до прилавка в среднем составляет 86%. 24 декабря Служба государственной безопасности объявила о начале изучения вопроса, связанного с ценами на продукты. 5 января 2026 года была создана правительственная комиссия по ценам на продовольственные продукты. Первое заседание правительственной комиссии состоялось 20 января, в рамках которого стало известно, что правительственная координационная комиссия будет работать над ценами на продукты питания, медикаменты и топливо. Также было высказано мнение, что комиссия, предположительно, завершит работу до конца апреля.
