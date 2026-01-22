Гегелия: Мы всегда готовы к дебатам по любым важным, интересным и актуальным вопросам

«Мы всегда готовы к дебатам по любым ключевым, интересным и актуальным вопросам — таким как экономические и социальные проблемы, внешняя политика, основные крупные темы», — об этом в ответ на инициативу премьер-министра о дебатах заявил член партии «Лело — Сильная Грузия» Григол Гегелия.



По его словам, эта власть уже шесть лет уклоняется от любых демократических дебатов во всех формах, ей нечего сказать ни по одному критическому вопросу, который столь остро стоит в жизни общества.



«Предложение о дебатах, исходящее от них, выглядит комично на фоне того, что уже шесть лет они избегают дебатов, у них арестовано множество политических оппонентов, они борются с партиями и собираются их ликвидировать. В такой ситуации говорить о дебатах — комично и вызывает лишь улыбку, поскольку власть, действительно желающая дебатов и конструктивного диалога, не вела бы себя так, как этот режим ведет себя по отношению к собственным оппонентам. Вместе с тем следует отметить, что по любым ключевым, интересным и актуальным вопросам — таким как экономические и социальные проблемы, внешняя политика, основные большие темы — мы всегда готовы к дебатам и всегда готовы »уложить на лопатки» фарсовых спикеров »Грузинской мечты», которые за пределами пропагандистской линии не способны сказать ничего. Именно поэтому представители режима »Грузинской мечты» уже шесть лет скрываются от дебатов», — заявил Григол Гегелия.



Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, в свою очередь, заявил, что для того, чтобы грузинский народ делал любой выбор на основе правильного анализа, ему необходимо дать возможность публично услышать позиции всех групп, которые претендуют на нахождение у власти.



«Мы обязаны вернуть народу право пользоваться дебатами и не дать неформальным силам и их »грузинской» агентуре навязывать нам свою повестку дня», — заявил Ираклий Кобахидзе.





