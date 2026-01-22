Антикоррупционное агентство, на основании установленных правил и постановлений, запросило у компаний-членов контракты, бухгалтерские документы и инвойсы

Антикоррупционное агентство, на основании установленного законом порядка и судебного постановления, обратилось к компаниям — членам Ассоциации и истребовало договоры, бухгалтерские документы и инвойсы. Об этом говорится в заявлении «Ритейл-ассоциации».



Согласно заявлению, все компании — члены ассоциации полностью и беспрепятственно сотрудничают со следственным органом.



«Разъясняем, что сегодня, 22 января, Антикоррупционное агентство Службы государственной безопасности, на основании предусмотренного законодательством порядка и соответствующего судебного постановления, обратилось к компаниям — членам ассоциации и истребовало определённую документацию, в том числе договоры, первичные бухгалтерские документы, фактуры и инвойсы.



Все компании — члены ассоциации полностью и без каких-либо препятствий сотрудничают со следственным органом. Соответствующие процедуры проходят в спокойной обстановке, с полным соблюдением правовых норм и установленных процессуальных рамок.



Учитывая объём истребованной документации, её сбор, обработка и представление требуют дополнительного времени. В случае появления дополнительной информации обществу будет предоставлено официальное разъяснение», — говорится в заявлении.



Вместе с тем в Службе государственной безопасности также подтверждают факт изъятия документов из различных компаний на основании судебного постановления для проведения дальнейших следственных действий.



Для справки: в связи с ценами на продовольственные товары создана координационная комиссия, в состав которой входят министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили, министр финансов Лаша Хуцишвили, министр по делам вынужденно перемещённых лиц с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Михаил Сарджвеладзе, руководитель Службы государственной безопасности Мамука Мдинарадзе, глава Администрации правительства Леван Жоржолиани и председатель Агентства по конкуренции и защите прав потребителей Ираклий Леквинадзе.



Кроме того, 21 января премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провёл в Администрации правительства встречу с представителями сетевых маркетов.





