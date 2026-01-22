Кобахидзе пообещал очистить грузинские СМИ от «агентурной повестки» и вернуть дебаты

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что одной из главных задач правительства станет «восстановление дебатов» и «оздоровление медиасреды», которая, по его мнению, была подорвана иностранным влиянием и внутренней «агентурой». Обширный пост на эту тему появился сегодня на странице Кобахидзе в Facebook.



По словам премьера, деградация культуры дебатов – общеевропейский тренд с 2008 года, за которым стоит Deep State или «неформальные олигархические правители». Они отвлекли внимание Европы на «искусственные проблемы», такие как вопросы ЛГБТ или «зеленая политика».



«К сожалению, план неформального олигархического управления – подавить инакомыслие, уничтожить любое пространство для дебатов и максимально ограничить любую общественную платформу, разоблачающую их идеологию, частично коснулся и Грузии», – констатировал Кобахидзе.



Он назвал «главным исполнителем подавления инакомыслия» в Грузии Нику Гварамию – бывшего министра юстиции в годы президентства Михаила Саакашвили, который позже руководил рейтинговыми оппозиционными телеканалами «Рустави 2» и Mtavari.



«Гварамия успешно выполнил задачу – он утвердил в медиастандартах ложь, оскорбления, ругательства, клевету и истерию, и в итоге создал настолько токсичную медиасреду, что нормальный, здоровый человек больше не желает участвовать в дебатах, которые заканчиваются оскорблениями. Это раскололо общество и лишило его права пользоваться главным принципом демократии – слушать различные позиции и делать выбор согласно собственным взглядам», – отметил премьер.



Кобахидзе утверждает, что в результате сложилась ситуация, где существуют «маргинализированное партийное подразделение, которое не имеет ничего общего с журналистикой» и одновременно «СМИ, вынужденное одновременно выполнять свои функции и постоянно реагировать на поток дезинформации».



«И поскольку цели, исполнители и задачи искусственно созданной, поляризованной и расколотой среды легко прослеживаются, мы обязаны исправить эту нездоровую ситуацию, мы обязаны вернуть грузинскому народу право пользоваться одним из фундаментальных принципов демократии – дебатами – и не дать неформальным силам и их «грузинской» агентуре навязать нам свою повестку. Чтобы в будущем грузинский народ мог делать любой выбор на основе правильного анализа, мы должны дать ему возможность публично услышать позиции всех политических групп, которые имеют амбиции находиться у власти. Мы должны вернуть публичную дискуссию в общественную жизнь, что жизненно важно для функционирования полноценной демократии», – добавил Кобахидзе.



Под предлогом борьбы с Deep State в прошлом году правящая «Грузинская мечта» приняла пакеты поправок в закон «О вещании» и закон, аналогичный американскому FARA. Изменения запретили теле- и радиовещателям прямое и косвенное иностранное финансирование и установили стандарты содержания контента на эфире, сайтах и страницах СМИ в соцсетях. Комиссии по коммуникациям предоставили право реагировать на нарушения.



Аналог FARA заменил менее строгий «закон об иноагентах». Теперь физлицам и организациями, которые получают иностранное финансирование, может грозить уголовное преследование, вплоть до пяти лет лишения свободы.



