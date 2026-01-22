Саакашвили: «Я в боевой форме и готов вывести Грузию из кризиса»

22.01.2026 18:03





Заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что не отказывается от политического будущего и готов участвовать в преодолении «самого страшного кризиса», с которым, по его словам, когда-либо сталкивалась страна.



Соответствующее заявление он сделал на очередном судебном заседании по делу о разгоне акции протеста в Тбилиси в ноябре 2007 года. Политик присутствовал на процессе лично — это первый такой случай за три года его заключения. До сих пор Саакашвили всегда подключали онлайн из-за состояния его здоровья.



«Я вместе с вами готовлюсь к будущему и уже вижу будущее, в котором мне не нужна никакая должность, но важно, чтобы был оценен труд множества опытных, патриотичных людей, и вместе с тем особая роль должна быть отведена молодежи, лучшая часть которой доказала, что она готова и достойна прийти к управлению страной», – заявил Саакашвили.



Он вновь подверг резкой критике миллиардера-основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили, сравнив его с «мафиозным боссом». По словам экс-президента, он «покончил бы с этим за неделю», если бы находился на свободе и «мог свободно передвигаться по стране».

«Я в боевой форме, чувствую огромную поддержку и энергию со стороны людей и готов снова участвовать в выводе Грузии из глубочайшего кризиса», – сказал он.



«Существуют безнадежность и отчаяние, но я пришел сказать вам: надежда есть, а свобода и счастье – на расстоянии вытянутой руки. Режим изолирован не только от цивилизованного мира и наших соседей, но даже от оккупирующей России».



Саакашвили также заявил, что в нынешней ситуации «единственным шансом» на выход из кризиса является объединение всех оппозиционных партий. Политические силы, считающие сотрудничество с ним неприемлемым, он охарактеризовал как «молчаливое большинство, которое с обеих сторон загнали в комплексы при одном лишь упоминании его имени». По мнению экс-президента, такие предубеждения будут преодолены «очень быстро».



Отдельно он призвал политиков «преодолеть страх», обращаясь в том числе к единомышленникам Иванишвили:



«В чем главная задача мафиозного босса? Держать всех в страхе – прежде всего членов собственного клана. В Грузии не происходит ничего нового: это классическая мафиозная система».



Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году после окончания президентского срока. После прихода к власти «Грузинской мечты» против него возбуждили четыре уголовных дела. Сам Саакашвили в это время проживал в Украине, где в 2015-2016 годах занимал пост губернатора Одесской области, а позднее возглавлял Национальный совет реформ при президенте Владимире Зеленском.



В октябре 2021 года Саакашвили тайно вернулся в Грузию, где был задержан. По ряду дел суд приговорил его к лишению свободы, несколько производств остаются на стадии рассмотрения.



В Грузии действует принцип поглощения наказаний, поэтому срок заключения Саакашвили отсчитывается с 1 октября 2021 года. По этой формуле, освободиться он сможет не ранее 1 октября 2030 года.



В ноябре 2025 года стало известно, что этот срок может может увеличиться еще больше. Саакашвили предъявили обвинения в «призывах к насильственной смене конституционного строя или власти». Так прокуратура квалифицировала статусы заключенного политика в соцсетях и его дистанционные выступления на судебных заседаниях.



В мае 2022 года из-за ухудшения состояния здоровья Саакашвили перевели в гражданскую клинику «Вивамед». Он оставался там под охраной почти три года, но вскоре после предъявления новых обвинений политика вернули в Руставскую тюрьму.



