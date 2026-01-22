Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Трамп: У меня состоялась очень хорошая встреча с президентом Зеленским - Все хотят завершения войны


22.01.2026   18:56


У меня состоялась очень хорошая встреча с Зеленским, -заявил президент США Дональд Трамп.

Встреча президентов США и Украины в Давосе завершилась.

«У меня состоялась очень хорошая встреча с президентом Зеленским», - сказал Трамп.

По его словам, «все хотят завершения войны».

Встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского состоялась в Давосе.


