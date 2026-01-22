Трамп: У меня состоялась очень хорошая встреча с президентом Зеленским - Все хотят завершения войны

У меня состоялась очень хорошая встреча с Зеленским, -заявил президент США Дональд Трамп.



Встреча президентов США и Украины в Давосе завершилась.



«У меня состоялась очень хорошая встреча с президентом Зеленским», - сказал Трамп.



По его словам, «все хотят завершения войны».



Встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского состоялась в Давосе.





