Германия высылает сотрудника российского посольства по обвинению в шпионаже

22.01.2026 18:58





Министерство иностранных дел Германии приняло решение выслать из страны заместителя военного атташе посольства России, обвинив его в шпионаже.



Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Spiegel.



В четверг, 22 января, Министерство иностранных дел вызвало на встречу посла России в Берлине. Это произошло после того, как Федеральная прокуратура Германии арестовала украинку, которая также имеет немецкое гражданство, по подозрению в шпионаже в пользу РФ.



По данным следствия, женщина собирала информацию о расположении объектов немецкой оборонной промышленности, испытаниях дронов, а также о запланированных поставках беспилотников в Украину.



Эту информацию она передавала представителю российского посольства в Берлине.



В четверг подозреваемый, который является заместителем военного атташе, получил предупреждение покинуть Германию в течение 72 часов.





По данным следствия, сотрудник посольства давно работает на одну из российских разведывательных служб. Он был куратором задержанной украинки с 2023 года.



Ранее стало известно, что Федеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения украинцам Даниилу Б. и Владиславу Т. в попытке отправить посылки с взрывчаткой по поручению российских спецслужб.



В Эстонии выяснили, что сотрудник пограничного пункта годами собирал информацию по заданию ФСБ.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





