Гегелия: Мы готовы уложить на лопатки этих фарсовых спикеров «Грузинской мечты»

22.01.2026 19:39





Мы готовы уложить на лопатки этих фарсовых спикеров «Грузинской мечты» , - заявил один из лидеров «Лело - Сильная Грузия» Григол Гегелия, отвечая на опубликованное в соцсети письмо премьер-министра Ираклия Кобахидзе, в котором тот отмечает необходимость возвращения публичной дискуссии в общественную жизнь.



По словам Гегелия, «Грузинская мечта» не имеет ответов ни на один из критических вопросов, существующих перед обществом, поэтому годами избегает публичных дебатов.



Гегелия отметил, что в условиях, когда арестован ряд политических оппонентов, идет давление на политические партии, и есть разговоры о попытках их упразднения, говорить о важности дебатов в таких условиях «комично и вызывает улыбку».



«Эта власть уже 6 лет скрывается от любых демократических форматов во всех формах, так как им нечего сказать ни по одному критическому вопросу, который столь остро стоит в жизни нашего общества. Так что, исходящее от них предложение о дебатах очень комично на фоне того, что уже 6 лет они избегают дебатов, ими арестовано множество политических оппонентов, они борются с партиями и собираются упразднить партии. В такой ситуации говорить о дебатах комично и вызывает улыбку. Власть, желающая дебатов не вела бы себя так.



Однако в тоже время следует отметить, что по экономическим и социальным вопросам, по внешней политике и основным вопросам, конечно, мы всегда готовы к дебатам и всегда готовы уложить на лопатки фарсовых спикеров «Грузинской мечты». Поэтому скрываются уже 6 лет сами представители «Грузинской мечты»», - заявил Гегелия.



Кроме того, Гегелия говорил о координации оппозиционных партий и отметил, что «Лело - Сильная Грузия» открыта для координации, но партийное объединение не стоит на повестке дня.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





