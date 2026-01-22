Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Беларусь и Грузия обсудили возобновление межпарламентского взаимодействия


22.01.2026   22:05


Посол Беларуси в Грузии Николай Рогащук встретился с председателем Комитета региональной политики и местного самоуправления парламента Грузии, руководителем Группы дружбы с парламентом Беларуси Ираклием Кадагишвили. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

«Обсудили вопросы возобновления межпарламентского взаимодействия, а также пути развития взаимовыгодного сотрудничества между парламентскими группами дружбы двух государств», — поделились подробностями встречи в МИД.

Стороны договорились об укреплении рабочих контактов между законодательными органами Беларуси и Грузии.


