Беларусь и Грузия обсудили возобновление межпарламентского взаимодействия
22.01.2026 22:05
Посол Беларуси в Грузии Николай Рогащук встретился с председателем Комитета региональной политики и местного самоуправления парламента Грузии, руководителем Группы дружбы с парламентом Беларуси Ираклием Кадагишвили. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.
«Обсудили вопросы возобновления межпарламентского взаимодействия, а также пути развития взаимовыгодного сотрудничества между парламентскими группами дружбы двух государств», — поделились подробностями встречи в МИД.
Стороны договорились об укреплении рабочих контактов между законодательными органами Беларуси и Грузии.