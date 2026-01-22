Захарова: предпосылок к возобновлению политического диалога с Грузией пока нет

Предпосылки для возобновления политического диалога между Москвой и Тбилиси пока отсутствуют. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



"Что касается возобновления политического диалога с Тбилиси, то предпосылки для этого, увы, к сожалению, пока отсутствуют", - сказала она.



По словам дипломата, с одной стороны, грузинская статистика говорит о том, что экономическое сотрудничество с РФ развивается очень успешно. Грузинское руководство заявляет, что связи с Россией необходимы для страны, но, с другой стороны, все это происходит в отсутствие каких-либо официальных контактов между Москвой и Тбилиси, добавила она.



Захарова отметила, что несмотря на давление Запада, власти Грузии заявляют о готовности идти по пути отставания своих национальных интересов, а не по предлагаемому пути, который ведет к реализации украинского, молдавского сценария. "Они не хотят в угоду внешним силам разрывать отношения с Россией, потому что благодаря этому сотрудничеству, взаимодействию, республика демонстрирует рекордные темпы роста ВВП, доходов граждан, то есть получает выводу. В целом в Тбилиси начинают осознавать ложность надежд на вступление в НАТО, лживость обещаний неких золотых гор в случае сближения с Европейским союзом, и оценивают реалистично то, как их пытались обмануть", - указала она.



"Со своей стороны, мы заинтересованы в том, чтобы Грузия была суверенной, самостоятельной, чтобы не становиться инструментом в чужих руках. В этом контексте мы с пониманием воспринимаем линию грузинских властей на ограничение внешнего вмешательства в внутренние дела страны, которое в прежние годы приобрело совершенно немыслимые масштабы и формы. Мы стремимся выстраивать с Грузией прагматичные отношения, считаем, что наши связи носят естественный характер в силу соседства, теснейших исторических, культурных уз, духовного единства, - подчеркнула Захарова. - Отмечаем шаги Тбилиси по защите традиционных ценностей, устоев грузинского общества от навязываемых со стороны неолиберальных установок, которые нацелены на размывание национальной идентичности Грузии".





