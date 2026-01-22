Трамп заявил, что договорился о создании военных баз в Гренландии без ограничений по срокам и масштабам

США получили полный и постоянный доступ к Гренландии в рамках рамочного соглашения с НАТО, заявил президент Дональд Трамп в четверг, на следующий день после его сообщения об отказе от введения пошлин и вероятного силового захвата острова.



«Сейчас ведутся переговоры по деталям. Но по сути, это полный доступ. Не предусмотрено ни окончания [соглашения], ни временных ограничений», — сообщил Трамп в интервью телеканалу Fox Business Network на полях Всемирного экономического форума в Давосе.



В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал Reuters, что теперь задача высшего командования альянса — проработать детали дополнительных параметров безопасности. «Я не сомневаюсь, что мы сможем сделать это довольно быстро. Конечно, я надеюсь, что это произойдет в 2026 году, даже в начале 2026 года», — сообщил он.



Метте Фредериксе, премьер-министр Дании, автономной территорией которой является Гренландия, заявила, что никаких переговоров с НАТО по вопросу о суверенитете над островом не проводилось. «Ситуация по-прежнему сложная и серьезная, но прогресс достигнут — мы пришли к тому, чего хотели добиться. А именно, мы можем обсуждать, как обеспечить общую безопасность в арктическом регионе», — сказал глава датского правительства.



Ранее по итогам встречи с Рютте Трамп заявлял, что может быть достигнута сделка по Гренландии, которая удовлетворит его желание разместить на острове компоненты системы противоракетной обороны «Золотой купол» и получить доступ к критически важным полезным ископаемым, одновременно блокируя, как выражается президент, амбиции России и Китая в Арктике.



По словам Рютте, в ходе его встречи с Трампом вопросы добычи полезных ископаемых не обсуждались, а конкретные переговоры по судьбе острова будут продолжены между США, Данией и самой Гренландией.



Ранее источники The New York Times и The Telegraph сообщали, что Дания может предоставить Вашингтону суверенитет над небольшими участками Гренландии для строительства американских баз, чтобы сохранить остров в составе Датского королевства. Рассматриваемый вариант аналогичен соглашению Великобритании с Кипром, который получил независимость от Лондона в 1960 году, но предоставил бывшей метрополии в собственность две большие территории с военными базами Акротири и Декелия.



Действующее между США и Данией соглашение от 1951 года закрепило за Вашингтоном право строить военные базы в Гренландии и свободно передвигаться по территории острова. Это право сохраняется до тех пор, пока американская сторона информирует Копенгаген и Нуук о своих действиях.





