МВД: за 7 месяцев 2025 года в Грузии было арестовано более 5 тыс. лиц за наркопреступления
22.01.2026 22:41
По данным Министерства внутренних дел Грузии, за последние 7 месяцев 2025 года более 5000 человек были арестованы по обвинению в преступлениях, связанных с наркотиками.
«За преступления, связанные с наркотиками, по всей Грузии было арестовано и предъявлено обвинение более 5000 человек, в том числе почти 2000, причастных к торговле наркотиками», — заявил заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе.
По его словам, за последние 24 часа по обвинению в преступлениях, связанных с наркотиками, было арестовано 88 человек.
«Сотрудники различных подразделений Министерства внутренних дел Грузии продолжают на постоянной основе проводить комплексные меры по борьбе с преступлениями, связанными с наркотиками, по всей стране. Мы хотели бы напомнить общественности, что любой, кто ставит под угрозу жизнь и здоровье наших граждан, особенно молодежи, будет наказан по всей строгости закона», — говорится в заявлении Министерства внутренних дел.
