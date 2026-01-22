В Россию ввезли рекордное число мигрантов из Индии и Бангладеш

22.01.2026 22:52





В 2025 году российские власти выдали гражданам Индии и Бангладеш рекордное за девять лет количество разрешений на работу. Это следует из статистики МВД, на которую обратила внимание «Верстка». Так, для осуществления трудовой деятельности в Россию были приглашены 56,5 тыс. индийских граждан против 36,2 тыс. годом ранее. В свою очередь из Бангладеш работать в страну приехали 9,3 тыс. человек против 2,8 тыс. в 2024-м. Оба показателя стали рекордными как минимум с 2017 года.



Помимо этого, более чем в 2,5 раза (до 25 тыс.) выросло число разрешений на работу для граждан Туркменистана, в пять раз (до 2,3 тыс.) — для граждан Узбекистана и почти в 3 раза (до 263) — для граждан Таджикистана. Также примерно на 50% (до 92 тыс.) увеличилось число граждан Китая, которым разрешили работать в России. В общей сложности в 2025 году число выданных иностранцам разрешений на работу достигло 240 тыс., что стало рекордом с 2017 года. За год показатель вырос почти на 42%.



В 2026 году правительство собирается привлечь больше трудовых мигрантов из Индии, Китая, Малайзии, Бангладеш и стран Африки. Квоту для них планируется установить на уровне 279 тыс. человек, что на 20% больше, чем в текущем году, следует из постановления Минтруда. В министерстве пояснили, что 92% от общей квоты в 2026 году придется на квалифицированных рабочих для промышленных предприятий и масштабных инфраструктурных проектов. Оставшаяся часть — это неквалифицированные рабочие, занятые в тяжелых условиях труда, а также иные сотрудники, например ветеринарные санитары или рабочие по уходу за животными.



Ранее вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что Россия сможет разместить у себя неограниченное число мигрантов из Индии, чтобы восполнить острый дефицит рабочей силы. Нехватка трудовых ресурсов возникла из-за войны в Украине: 300 тыс. человек были мобилизованы и отправлены на фронт, еще около 1 млн заключили контракты с Минобороны, чтобы пойти воевать, а от 600 тыс. до 1 млн уехали из страны. Это привело к рекордно низкой безработице, которая в ноябре прошлого года составила до 2,1%. По оценкам ВШЭ, экономике не хватает 2,6 млн работников, а к 2030 году дефицит может превысить 3 млн человек.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





